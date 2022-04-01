Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности
- РИА Новости
«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — цитирует его заявление РИА Новости.
Он также призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что, по уточнённым данным, пострадавших нет.