Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности

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Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности в связи с с ситуацией в Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности
  • РИА Новости

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — цитирует его заявление РИА Новости

Он также призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что, по уточнённым данным, пострадавших нет.

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