В Омской области подтвердили 169 случаев коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 169 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 203 186.

По данным федерального оперштаба, выздоровели за минувшие 24 часа 369 жителей, всего — 195 210.

Вакцинировались 1 167 193 человека, завершили иммунизацию 886 695 омичей.

В целом в России за сутки выявили 19 277 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.