В Волгоградской области зарегистрировали 259 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 259 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 209 359 жителей. Лечение продолжают 4912 пациентов.

Выздоровели 197 724 человека, в том числе 560 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 19 277 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.