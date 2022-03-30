Врач Полуэктов высказался о возможном влиянии недосыпа на лишний вес

Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов высказался о возможном влиянии недосыпа на лишний вес.

«Мы проводили исследование совместно с эндокринологическим центром, изучали у людей изменения гормонов при нарушениях сна, которые могли бы влиять на повышение массы тела. И мы не нашли серьёзных нарушений в обмене веществ при нарушении сна», — заявил он в беседе с «МИР 24».

Вместе с тем, отметил Полуэктов, выяснилось, что люди, которые страдают ожирением, имеют психологические проблемы, и на фоне стресса эти проблемы сочетаются с нарушениями сна.

«Получается взаимоотягощающая ситуация. Человек испытывает стресс, плохо спит и, чтобы понизить этот уровень стрессодоступности, начинает много есть — заедать стресс, как говорится», — пояснил врач.

По его словам, именно этот фактор приводит к набору веса.

Ранее главный психиатр Минздрава, руководитель центра имени Сербского Зураб Кекелидзе в беседе с kp.ru рассказал о признаках психического здоровья.