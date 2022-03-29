В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 84 пациента.
В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © JoaBal

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выздоровели в общей сложности 196 358 жителей региона, в том числе 455 за минувшие 24 часа. Всего в области заболели 208 827 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 3% по сравнению с предыдущей, но оказалась на 22,5% ниже недельного эпидемиологического порога, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость среди детей до 14 лет выросла на 5,3%, также без превышения эпидпорога.

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».

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