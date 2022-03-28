Врач Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона»

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Главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».
Врач Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона»
  • РИА Новости

«По набору мутаций отличий между «омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у «омикрона» и «дельты». Симптомы похожи, как при «омикроне», но некоторые авторы отмечают более тяжёлое течение», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, по опыту Великобритании, скорость роста новых случаев «стелс-омикрона» по сравнению с «омикроном» выше на 80%.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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