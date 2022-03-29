В Ленобласти зарегистрировали 176 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области зарегистрировали 176 случаев коронавируса за сутки. Госпитализированы 39 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 181 193 жителя, выздоровели 174 228.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 84 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный штаб. На лечении в больницах находятся 110 жителей.

Ранее Максим Терский, главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, рассказал об особенностях «стелс-омикрона».