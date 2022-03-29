Источник: в МИД России к 12:00 вызваны послы трёх прибалтийских стран

В российский МИД к 12:00 мск вызваны три прибалтийских посла в связи с решением России о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

РИА Новости

Об этом RT сообщил источник. 18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Ранее о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.