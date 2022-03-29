Источник: в МИД России к 12:00 вызваны послы трёх прибалтийских стран
В российский МИД к 12:00 мск вызваны три прибалтийских посла в связи с решением России о высылке их дипломатов по принципу взаимности.
- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник.
18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.
Ранее о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.
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