Терапевт Асанов высказался о пользе некоторых блюд ресторанов быстрого питания

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Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов высказался о пользе некоторых блюд ресторанов быстрого питания.
Терапевт Асанов высказался о пользе некоторых блюд ресторанов быстрого питания
  • Gettyimages.ru
  • © Kosamtu

«Практически в каждом меню кафе быстрой еды есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепёшке», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Асанов, лучше выбирать курицу вместо свинины или говядины, а вместо картофеля, приготовленного во фритюре, рекомендуется печёный.

Из напитков врач советует минеральную воду, а также чай и кофе без молока и сахара.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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