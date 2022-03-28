Терапевт Асанов высказался о пользе некоторых блюд ресторанов быстрого питания
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«Практически в каждом меню кафе быстрой еды есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепёшке», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Асанов, лучше выбирать курицу вместо свинины или говядины, а вместо картофеля, приготовленного во фритюре, рекомендуется печёный.
Из напитков врач советует минеральную воду, а также чай и кофе без молока и сахара.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.