В школах Удмуртии отменили ряд антикоронавирусных ограничений

В школах Удмуртии отменили ряд антикоронавирусных ограничительных мер.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в школах больше не требуется закреплять за каждым классом отдельный кабинет. Кроме того, отменено требование соблюдать в местах проведения аттестации социальную дистанцию, производить «шахматную» рассадку и начинать уроки и перемены в различное время.

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 998 случаев COVID-19, передаёт Nation News со ссылкой на оперативный штаб. За это время госпитализированы 58 жителей города.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».