Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Копия обращения на имя председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина имеется в распоряжении RT.
Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц
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Волынец напомнила о прекращении членства России в Совете Европы, отметив, что с точки зрения права ограничений для возвращения смертной казни в стране в настоящее время нет.

По её мнению, необходимо отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

Детский омбудсмен подчеркнула, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью».

«Каждого малыша мы оплакиваем всей страной — и каждый раз с праведным гневом возмущаемся от невозможности казнить убийцу», — отметила она.

При этом Волынец добавил, что не все случаи получают широкий общественный резонанс.

«Принимая во внимание изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о направлении в Госдуму инициативы об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые против детей (в том числе половой неприкосновенности), повлёкшие смерть несовершеннолетних, в частности об отмене моратория на смертную казнь за такие преступления», — говорится в тексте обращения.

Также собеседница RT сообщила о том, что планирует направить данное обращение в Государственную думу. 

Ранее Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. 

6 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым усиливаются меры защиты несовершеннолетних, ужесточается ответственность за педофилию, а также её укрывательство.

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