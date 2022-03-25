Медведев прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни после выхода страны из Совета Европы.

«Правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — заявил РИА Новости Медведев.

Он также напомнил, что после выхода России из Совета Европы международные основания для запрета на смертную казнь «отпали».

«Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил Медведев.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.