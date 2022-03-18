МИД России: Совет Европы из-за русофобской активности Запада теряет смысл существования

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что страны Запада превратили Совет Европы в послушный инструмент НАТО и ЕС, из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования.
МИД России: Совет Европы из-за русофобской активности Запада теряет смысл существования
  • РИА Новости

«В результате русофобской активности западников эта структура теряет смысл своего существования», — говорится в сообщении Захаровой.

По её мнению, страны Запада поставили служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, а Совет Европы «превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО» и их союзников.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.

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