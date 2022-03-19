Захарова прокомментировала заявление Борреля о выходе России из Совета Европы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о выходе Москвы из Совета Европы.

«Утверждение Ж. Борреля о том, что принятое на следующий же день скоропалительное решение Комитета министров СЕ об исключении России соответствует «установленным процедурам» — явная попытка ввести всех в заблуждение», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, в этом может убедиться любой, кто ознакомится со ст. 7 и 8 Устава Совета Европы. Она призвала Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения.

«Россия не приемлет правочеловеческое менторство Брюсселя. Ведь вопреки положениям Лиссабонского договора от 2011 года сам Евросоюз уже много лет уклоняется от присоединения к Европейской конвенции по правам человека, пытаясь, как на базаре, выторговывать себе некие исключения, изъятия, привилегии», — добавила Захарова.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.

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