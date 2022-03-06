Путин подписал закон об ужесточении ответственности за педофилию

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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым усиливаются меры защиты несовершеннолетних, ужесточается ответственность за педофилию, а также её укрывательство.
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за педофилию
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что отягчающие обстоятельства вводят для педофилов, которые обучают детей или занимаются их защитой, а также проживают или работают с несовершеннолетними.

Также закон предусматривает ответственность за укрывательство противоправных действий даже в тех случаях, когда гражданин не участвовал в преступлении.

В феврале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии.

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