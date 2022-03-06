Путин подписал закон об ужесточении ответственности за педофилию
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что отягчающие обстоятельства вводят для педофилов, которые обучают детей или занимаются их защитой, а также проживают или работают с несовершеннолетними.
Также закон предусматривает ответственность за укрывательство противоправных действий даже в тех случаях, когда гражданин не участвовал в преступлении.
В феврале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии.