Путин подписал закон об ужесточении ответственности за педофилию

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым усиливаются меры защиты несовершеннолетних, ужесточается ответственность за педофилию, а также её укрывательство.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что отягчающие обстоятельства вводят для педофилов, которые обучают детей или занимаются их защитой, а также проживают или работают с несовершеннолетними.

Также закон предусматривает ответственность за укрывательство противоправных действий даже в тех случаях, когда гражданин не участвовал в преступлении.

В феврале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии.