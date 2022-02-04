Депутат Госдумы Пискарёв предложил ужесточить ответственность за пропаганду педофилии

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Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии.
Депутат Госдумы Пискарёв предложил ужесточить ответственность за пропаганду педофилии
  • РИА Новости

«Необходимо проработать и вопрос более серьёзной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию», — цитирует пресс-служба Госдумы Пискарёва.

Он также добавил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу по выявлению запрещённых ресурсов для их оперативной блокировки.

Кроме того, депутат также направил в Генпрокуратуру и Роскомнадзор запрос о блокировке Telegram-канала с пропагандой педофилии.

«Оправдание педофилии — это создание угрозы для жизни и здоровья ребенка, и такие ресурсы... должны быть оперативно заблокированы», — объяснил он.

Ранее Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Подробнее — в материале RT.

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