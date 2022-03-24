В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. Копии обращения в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова имеются в распоряжении RT.

Как подчеркнула детский омбудсмен, в текущей ситуации наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен.

«В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — говорится в обращении.

По её мнению, это позволит обезопасить население от завышенных цен недобросовестных участников рынка и недобросовестной конкуренции.

Данное обращение Волынец также планирует направить в профильные комитеты Госдумы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России продолжает работать над снижением влияния санкций на экономику.

Он напомнил, что нужно сохранить доступ людей к привычным товарам.