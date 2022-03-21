Премьер Мишустин: нужно сохранить доступ россиян к привычным товарам

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Правительство России продолжает работать над снижением влияния санкций на экономику, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что нужно сохранить доступ людей к привычным товарам.
Премьер Мишустин: нужно сохранить доступ россиян к привычным товарам
  • Gettyimages.ru
  • © VLG

«Правительство продолжает работать над снижением влияния санкций на нашу экономику. В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, к возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств», — сказал председатель правительства.

Для этого Россия активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В частности, по предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах — с нынешних €200 до €1 тыс., отметил он.

Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, в России нет предпосылок для дефицита продуктов питания.

Она подчеркнула, что страна полностью обеспечивает себя и сахаром, и гречихой.

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