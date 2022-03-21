Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок для дефицита продуктов питания в России

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В России нет предпосылок для дефицита продуктов питания, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок для дефицита продуктов питания в России
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Об этом сообщает ТАСС.

«Российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается», — отметила Абрамченко.

По её словам, ажиотажный спрос на сахар и гречку отмечался ещё в начале пандемии.

«Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой», — добавила вице-премьер.

Ранее Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок по фактам незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены.

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