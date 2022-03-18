Генпрокуратура начала проверки по факту повышения цен на продукты и бытовую химию

Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок по фактам незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

«Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим «прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Кроме того, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о запасах сырья для товаров гигиены в России минимум на шесть месяцев.