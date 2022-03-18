Генпрокуратура начала проверки по факту повышения цен на продукты и бытовую химию

Короткая ссылка
Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок по фактам незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
Генпрокуратура начала проверки по факту повышения цен на продукты и бытовую химию
  • РИА Новости

«Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим «прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов. 

Кроме того, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о запасах сырья для товаров гигиены в России минимум на шесть месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить