В Минсельхозе заявили о достаточном количестве продовольствия в России
- РИА Новости
«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия — это зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажного спроса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.