В Минсельхозе заявили о достаточном количестве продовольствия в России

Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24» заявил, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно.

«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия — это зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажного спроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.