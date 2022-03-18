В Минсельхозе заявили о достаточном количестве продовольствия в России

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Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24» заявил, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно.
В Минсельхозе заявили о достаточном количестве продовольствия в России
  • РИА Новости

«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия — это зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажного спроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.

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