Гастроэнтеролог Левина перечислила возможные симптомы холецистита

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Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина перечислила возможные симптомы холецистита.
Гастроэнтеролог Левина перечислила возможные симптомы холецистита
  • Gettyimages.ru
  • © Iuliia Mikhalitskaia

«Холецистит как нозология имеет ряд особенностей, чётко прописанных. Это утолщение стенки пузыря, это утолщение клетчатки вокруг пузыря и увеличение размеров самого пузыря. Если этих симптомов нет, значит, нет воспаления, нет холецистита», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, как и любое воспаление, холецистит может сопровождаться повышением уровня лейкоцитов, также не исключены боли в правом подреберье.

Как отметила Левина, некоторые виды холецистита могут требовать немедленной медпомощи.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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