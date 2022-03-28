Диетолог Королёва перечислила продукты для улучшения качества сна
- Gettyimages.ru
- © Justin Paget
В разговоре с «Москвой 24» она сказала, что в подобных ситуациях специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина — предшественника мелатонина, или, как его ещё называют, гормона сна.
«Идеальные продукты, содержащие триптофан, — это рыба или приготовленные на пару индейка или курица. Они обязательно должны поступать в организм в сочетании с углеводами. Но не с простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи», — отметила Королёва.
Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефира. По словам диетолога, он в том числе улучшает работу ЖКТ.
Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.