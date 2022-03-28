Диетолог Королёва перечислила продукты для улучшения качества сна

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какие продукты стоит употреблять на ужин, чтобы легче заснуть.
Диетолог Королёва перечислила продукты для улучшения качества сна
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  • © Justin Paget

В разговоре с «Москвой 24» она сказала, что в подобных ситуациях специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина — предшественника мелатонина, или, как его ещё называют, гормона сна.

«Идеальные продукты, содержащие триптофан, — это рыба или приготовленные на пару индейка или курица. Они обязательно должны поступать в организм в сочетании с углеводами. Но не с простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи», — отметила Королёва.

Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефира. По словам диетолога, он в том числе улучшает работу ЖКТ.

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