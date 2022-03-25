Диетолог Копытько перечислила природные сахарозаменители

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что природными сахарозаменителями могут стать мёд или сироп из топинамбура.

«Природный сахарозаменитель — это мёд. Чуть более редко встречающийся, но крутой, с точки зрения правильного питания, это сироп из топинамбура. Есть различные сахарозаменители современного поколения — это стевия, эритриты, эритролы и так далее», — перечислила Копытько в беседе с URA.RU.

Также она отметила, что в частности эритрит и стевия разрешены к употреблению не только взрослым, но и детям.

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