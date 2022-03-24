Диетолог Гинзбург дал советы по питанию при диабете

Врач-диетолог Александр Гинзбург дал советы по питанию при диабете.

«С продуктами всё очень просто: нужно построить тактику так, чтобы снизился избыточный вес. В питании должно быть мало сахара, мяса, поменьше продуктов с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, картофель, белый рис), плохие жиры и трансжиры», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, допустимы такие продукты, как грубый хлеб, «защищённые» крупы, например, гречка или овсянка, а также морская рыба, овощи, не слишком сладкие фрукты и ягоды, кисломолочные продукты.

«Другими словами, диета довольно широкая и разнообразная», — добавил Гинзбург.

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