ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

Так, в период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже, однако запасов на складах торговых сетей было достаточно для удовлетворения спроса в розничных магазинах, отмечает служба.

«Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — заявили в ФАС.

В случае установления вины, в соответствии с КоАП России, участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети.

В службе сообщили, что ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.

Также вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила, что в России нет предпосылок для дефицита продуктов питания.

Она подчеркнула, что страна полностью обеспечивает себя «и сахаром, и гречихой».