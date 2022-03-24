ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.
ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Так, в период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже, однако запасов на складах торговых сетей было достаточно для удовлетворения спроса в розничных магазинах, отмечает служба.

«Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — заявили в ФАС.

В случае установления вины, в соответствии с КоАП России, участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети.

В службе сообщили, что ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.

Также вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила, что в России нет предпосылок для дефицита продуктов питания. 

Она подчеркнула, что страна полностью обеспечивает себя «и сахаром, и гречихой».

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