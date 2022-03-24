В Ростовской области выявили 821 случай коронавируса за сутки

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В Ростовской области выявили 821 случай коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области выявили 821 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,81.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1007 жителей, всего — 338 464. Общее число заболевших в регионе достигло 357 349.

В целом за сутки в России зарегистрировали 25 387 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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