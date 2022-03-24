В Ростовской области выявили 821 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 821 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,81.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1007 жителей, всего — 338 464. Общее число заболевших в регионе достигло 357 349.

В целом за сутки в России зарегистрировали 25 387 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».