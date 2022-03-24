Психотерапевт Нурдаев рассказал, кто особенно подвержен риску панических атак

Короткая ссылка
Психотерапевт Виктор Нурдаев рассказал, какие люди наиболее подвержены риску приступов тревоги (панических атак).
Психотерапевт Нурдаев рассказал, кто особенно подвержен риску панических атак
  • Gettyimages.ru
  • © ArtistGNDphotography

В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что к факторам, повышающим риск возникновения панических атак, могут относиться в том числе гиперопека со стороны родителей с раннего возраста или отсутствие навыков преодоления трудностей.

«Среди женщин паническое расстройство встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Наиболее характерно оно для возраста от 20 до 29 лет. Спровоцировать появление панических атак могут самые различные жизненные стрессовые ситуации: потеря работы или близкого человека, участие в ДТП и так далее», — объяснил Нурдаев.

По его словам, люди, у которых повышен общий уровень тревоги, также относятся к группе риска.

«Туда же можно отнести людей, злоупотребляющих психоактивными веществами и алкоголем», — заключил специалист.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить