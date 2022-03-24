Психотерапевт Нурдаев рассказал, кто особенно подвержен риску панических атак
- Gettyimages.ru
- © ArtistGNDphotography
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что к факторам, повышающим риск возникновения панических атак, могут относиться в том числе гиперопека со стороны родителей с раннего возраста или отсутствие навыков преодоления трудностей.
«Среди женщин паническое расстройство встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Наиболее характерно оно для возраста от 20 до 29 лет. Спровоцировать появление панических атак могут самые различные жизненные стрессовые ситуации: потеря работы или близкого человека, участие в ДТП и так далее», — объяснил Нурдаев.
По его словам, люди, у которых повышен общий уровень тревоги, также относятся к группе риска.
«Туда же можно отнести людей, злоупотребляющих психоактивными веществами и алкоголем», — заключил специалист.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.