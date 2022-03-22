Терапевт Чернышова рассказала о напитках, которые не стоит употреблять при повышенном давлении

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о напитках, которые не стоит употреблять при повышенном артериальном давлении.
Терапевт Чернышова рассказала о напитках, которые не стоит употреблять при повышенном давлении
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы слишком возбуждающе, что может привести к повышению давления.

Как отметила Чернышова, нежелательны и другие напитки с кофеином, в том числе кофе и чай.

«Употребление таких напитков — это дополнительная стимуляция сердечно-сосудистой системы, которая приводит к усугублению давления. То есть давление и так было повышено, а повысится ещё выше», — пояснила врач.

Она рекомендует обратить внимание на травяные чаи, например, со смородиновым, липовым или малиновым листом.

«Можно пить как воду комнатной температуры, так и горячую. Стакан горячей воды с утра тоже обладает прекрасным тонизирующим действием, не вредит организму и благоприятно сказывается на общем обмене веществ», — добавила Чернышова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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