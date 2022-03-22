В Оренбургской области планируют перевести ряд госпиталей в допандемийный режим работы
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Как сообщает RIA56, об этом заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.
По её словам, роста заболеваемости за неделю нет. Уровень пневмонии снизился на 12%.
Ковидные госпитали продолжат работу на базе новотроицкой больницы и инфекционной больницы в Орске. В Оренбурге останутся три таких госпиталя — в инфекционной больнице, ОКБ №2 и ГБ №1.
Также стало известно, что в Московской области продолжается работа по возвращению инфекционных коек к плановому режиму, передаёт телеканал «360».
Как отметила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, к оказанию плановой помощи вернули ещё более 600 койко-мест.
«Видим, что ситуация с ковидом в регионе уже стабилизировалась. Об этом говорит снижение и ежедневно выявляемых случаев заболевания, и количества госпитализаций», — сказала Стригункова.
Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».