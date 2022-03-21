Кардиолог Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона»

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Руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».
Кардиолог Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона»
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«Основная жалоба — общая усталость. При «стелсе» она ещё более ярко выражена, чем при «омикроне». Кроме того, головные боли, снижение аппетита, чувство жара и повышение температуры (лихорадка), чихание, кашель, боли в горле и ломота», — объяснил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, пациентов могут беспокоить и боли в конечностях. Также есть жалобы на потерю обоняния.

«В отличие от других штаммов, он больше похож на традиционные ОРВИ по частоте заболеваний», — добавил Гончаров.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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