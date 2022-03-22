В Севастополе сняли ряд ограничительных мер по COVID-19

Короткая ссылка
В Севастополе сняли ряд ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19.
В Севастополе сняли ряд ограничительных мер по COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Ряд ограничений снят в связи со снижением заболеваемости: за прошедшую неделю в Севастополе выявили на 26% меньше случаев коронавируса», — отмечается в сообщении.

В частности, в городе разрешили проводить досуговые мероприятия в развлекательных центрах и других развлекательных и досуговых заведениях. Возобновляется работа кружков и секций в учреждениях социального обслуживания.

«Кроме того, согласно указу, отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки граждан в части выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами города Севастополя», — добавили в пресс-службе.

За последние сутки в городе зарегистрировали 68 случаев коронавируса, госпитализирован 51 житель, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в Севастополе достигло 80 857.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить