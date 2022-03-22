В Севастополе сняли ряд ограничительных мер по COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Ряд ограничений снят в связи со снижением заболеваемости: за прошедшую неделю в Севастополе выявили на 26% меньше случаев коронавируса», — отмечается в сообщении.
В частности, в городе разрешили проводить досуговые мероприятия в развлекательных центрах и других развлекательных и досуговых заведениях. Возобновляется работа кружков и секций в учреждениях социального обслуживания.
«Кроме того, согласно указу, отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки граждан в части выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами города Севастополя», — добавили в пресс-службе.
За последние сутки в городе зарегистрировали 68 случаев коронавируса, госпитализирован 51 житель, передаёт ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в Севастополе достигло 80 857.
Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».