В Алтайском крае заявили об обеспечении торговых сетей региона сахаром

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Торговые сети Алтайского края обеспечены сахаром, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Алтайском крае заявили об обеспечении торговых сетей региона сахаром
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Отмечалось, что в настоящее время торговые сети в достаточном объёме обеспечены сахаром», — говорится в сообщении.

Отгрузку товара в ежедневном режиме осуществляет Черемновский сахарный завод.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как заявили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.

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