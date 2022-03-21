В Алтайском крае заявили об обеспечении торговых сетей региона сахаром

Торговые сети Алтайского края обеспечены сахаром, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Отмечалось, что в настоящее время торговые сети в достаточном объёме обеспечены сахаром», — говорится в сообщении.

Отгрузку товара в ежедневном режиме осуществляет Черемновский сахарный завод.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как заявили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.