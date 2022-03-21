В Алтайском крае заявили об обеспечении торговых сетей региона сахаром
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«Отмечалось, что в настоящее время торговые сети в достаточном объёме обеспечены сахаром», — говорится в сообщении.
Отгрузку товара в ежедневном режиме осуществляет Черемновский сахарный завод.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как заявили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.