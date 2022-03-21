Власти Приморья рассказали о ситуации с ценами на сахар
- АГН «Москва»
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Он пояснил, что сахар по Владивосток будет поступать по 88 рублей, однако окончательная цена устанавливается в соответствии со стоимостью, определённой на бирже.
«Поэтому новые отгрузки будут с учётом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90—92 рублей», — заявил Калитин.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.