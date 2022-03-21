Власти Приморья рассказали о ситуации с ценами на сахар

В торговых сетях Приморья сахар на этой неделе подорожает до 90—92 рублей за 1 кг, заявил глава Минпромышленности региона Сергей Калитин.

Он пояснил, что сахар по Владивосток будет поступать по 88 рублей, однако окончательная цена устанавливается в соответствии со стоимостью, определённой на бирже.

«Поэтому новые отгрузки будут с учётом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90—92 рублей», — заявил Калитин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.