Суд запретил Instagram и Facebook в России
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.
В суде заявили, что решение начнут исполнять немедленно.
Ранее Тверской суд Москвы не стал назначать лингвистическую экспертизу по делу о запрете деятельности компании Meta Platforms (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) в России.
Как заявила прокурор в суде, требование о запрете не коснётся мессенджера WhatsApp.
11 марта в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.