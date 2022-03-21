Суд запретил Instagram и Facebook в России

Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В суде заявили, что решение начнут исполнять немедленно.

Ранее Тверской суд Москвы не стал назначать лингвистическую экспертизу по делу о запрете деятельности компании Meta Platforms (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) в России.

Как заявила прокурор в суде, требование о запрете не коснётся мессенджера WhatsApp.

11 марта в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.