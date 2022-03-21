Суд отказался назначать лингвистическую экспертизу по делу о запрете Meta в России

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Тверской суд Москвы не стал назначать лингвистическую экспертизу по делу о запрете деятельности компании Meta Platforms (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) в России.
Суд отказался назначать лингвистическую экспертизу по делу о запрете Meta в России
  • globallookpress.com
  • © Felix Schlikis

Об этом сообщил ТАСС.

«Отказать в удовлетворении представителей компании Meta о назначении лингвистической экспертизы», — заявила судья Ольга Солопова.

Отмечается, что представители гособвинения и Роскомнадзора высказались против назначения экспертизы, заявив, что представленные в суд материалы о рекламе на платформах Meta запрещённых организаций не подлежат двоякой трактовке.

Ранее прокуратура поддержала в суде требования о запрете деятельности компании Meta в России.

Как заявила прокурор в ходе заседания в суде, требование запретить в России компанию Meta как экстремистскую организацию не коснётся мессенджера WhatsApp.

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