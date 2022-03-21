В Госдуме предложили обеспечивать санаторное лечение для всех групп детей-инвалидов

Российским детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путёвки в санатории вне зависимости от заболевания — такой законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

Как выяснили «Известия», поехать в санаторий могут дети только с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы. Однако дети с ментальной инвалидностью не входят в перечень тех, кому показано курортное лечение.

«В настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т. д. — RT), имеющие сопутствующее заболевание, например ту же астму, не имеют право на такое лечение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа обращают внимание, что сопутствующие заболевания у детей с ментальной инвалидностью усугубляют эффект ограничения их жизнедеятельности, в связи с чем они крайне нуждаются в санаторно-курортном лечении.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН высказалась о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», согласно которым родители смогут бесплатно находиться с детьми с ограниченными возможностями здоровья в лечебных учреждениях, независимо от возраста детей.