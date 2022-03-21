Политолог Бредихин отреагировал на предложение русифицировать уличные коммерческие вывески

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках.

«Нам действительно нужно популяризировать наш родной русский язык, который мы почему-то забываем, который мы почему-то заменяем на западные слова», — сообщил Бредихин.

По его словам, общество «меняет свой культурный код», когда происходит замена русских слов на иностранные.

«Считаю, что данное решение должно быть принято Госдумой на ближайших заседаниях», — заключил эксперт.

Ранее депутат Хамзаев выступил с инициативой о запрете в России уличных коммерческих вывесок на иностранных языках.

По его словам, такие вывески не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.