Депутат ГД Хамзаев предложил русифицировать уличные коммерческие вывески

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. Копия письма на имя главы ФАС России Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время значительная часть уличных вывесок в центрах крупных городов содержит тексты на иностранных языках.

При этом Хамзаев подчеркнул, что единственный государственный язык в России — русский. Он используется для общения с клиентами, ведения коммерческого документооборота и так далее.

Вывески же на иностранных языках, как считает парламентарий, не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.

«В связи с этим предлагаю обсудить вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения обязанности для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов», —  говорится в обращении.

Ранее в Госдуме предложили запретить на десять лет работу не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить