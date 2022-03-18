В ГД предложили запретить на десять лет работу не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.

Депутат напомнил, что ряд иностранных компаний приостановили работу в России, оказание услуг россиянам и инвестиции.

По его словам, они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление для уходящих из страны компаний.