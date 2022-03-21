Кириенко назвал результатом введения санкций «невероятную сплочённость» россиян
- РИА Новости
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Об этом он заявил на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Они (лидеры западных стран. — RT) не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России, сплочённость и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить», — приводит слова Кириенко ТАСС.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции не приведут к коллапсу экономики России.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российская сторона не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.