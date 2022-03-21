Кириенко назвал результатом введения санкций «невероятную сплочённость» россиян

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что результатом санкционного давления стала «невероятная сплочённость» россиян.

Об этом он заявил на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Они (лидеры западных стран. — RT) не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России, сплочённость и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции не приведут к коллапсу экономики России.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российская сторона не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.