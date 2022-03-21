Кириенко назвал результатом введения санкций «невероятную сплочённость» россиян

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что результатом санкционного давления стала «невероятная сплочённость» россиян.
Кириенко назвал результатом введения санкций «невероятную сплочённость» россиян
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом он заявил на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Они (лидеры западных стран. — RT) не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России, сплочённость и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции не приведут к коллапсу экономики России.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российская сторона не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.

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