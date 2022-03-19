Лавров: Россия не станет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.

Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров заявил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский желает подтолкнуть американского лидера Джо Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США.