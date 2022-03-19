Экономист Миловидов спрогнозировал возвращение иностранных компаний в Россию к лету

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании, скорее всего, начнут возвращаться в страну к лету.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться», — цитирует РИА Новости Миловидова.

По его словам, данное решение будет для них выгодно, так как, уйдя из России, они начали терять большие деньги.

Он добавил, что способствовать возвращению компаний также будет дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.