Председатель ВЭБ.РФ Шувалов прокомментировал уход зарубежных компаний из России
- РИА Новости
«Для нас главное, чтобы предприятие не закрывалось... Президент как раз в своём выступлении сказал, что мы будем поступать цивилизованно, защищая права собственности», — отметил он.
Шувалов добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.
«Мы понимаем причины, по которым они закрывают, но мы с этим не можем мириться», — сказал он.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.