Председатель ВЭБ.РФ Шувалов прокомментировал уход зарубежных компаний из России

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

«Для нас главное, чтобы предприятие не закрывалось... Президент как раз в своём выступлении сказал, что мы будем поступать цивилизованно, защищая права собственности», — отметил он.

Шувалов добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.

«Мы понимаем причины, по которым они закрывают, но мы с этим не можем мириться», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.