Омбудсмен России обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова обратилась в ООН по поводу случаев травли русскоговорящих и российских детей за границей.

«Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами нашей страны обратилась в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Уточняется, что в обращении она отметила факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в разных странах.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что русскоговорящие дети подвергаются дискриминации в школах и детских садах Европы.

Также в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Подробнее о притеснении россиян за рубежом — в материале RT.