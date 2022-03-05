От россиян в посольство России в ФРГ поступило несколько сотен жалоб на травлю
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Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте дипмиссии.
«2 марта посольство России в Германии создало канал обратной связи — электронную почту sos@russische-botschaft.de, на которую соотечественники могут присылать информацию о случаях моббинга, травли, угроз, нападений или физического насилия. Всего лишь за три дня на почту поступило несколько сотен сообщений», — заявили в посольстве.
В дипмиссии назвали неприемлемыми любые проявления притеснений и нарушений прав российских граждан и русскоговорящего населения Германии.
Ранее посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян.