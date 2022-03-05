Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян

Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию», — цитирует ТАСС Нечаева.

По его словам, в МИД Германии направлена соответствующая нота посольства.

Нечаев подчеркнул, что российское посольство регистрирует сотни обращений в связи с дискриминацией русскоязычного населения.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл также призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.