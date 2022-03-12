Постпред России при ЕС Чижов рассказал о дискриминации русскоговорящих детей в Европе
- РИА Новости
«И дети, и российские граждане, и просто русскоязычные подвергаются дискриминации вплоть до школ и даже детских садов», — приводит ТАСС его заявление.
Чижов также упомянул о случаях физического рукоприкладства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России.
Также в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.
Подробнее о притеснении россиян за рубежом — в материале RT.