Постпред России при ЕС Чижов рассказал о дискриминации русскоговорящих детей в Европе

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что русскоговорящие дети подвергаются дискриминации в школах и детских садах Европы.
Постпред России при ЕС Чижов рассказал о дискриминации русскоговорящих детей в Европе
  • РИА Новости

«И дети, и российские граждане, и просто русскоязычные подвергаются дискриминации вплоть до школ и даже детских садов», — приводит ТАСС его заявление.

Чижов также упомянул о случаях физического рукоприкладства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России.

Также в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Подробнее о притеснении россиян за рубежом — в материале RT.

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