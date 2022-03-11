Эрдоган назвал недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России.

«Фашистские действия против людей российского происхождения и российской культуры, живущих в западном мире, совершенно недопустимы. Посмотрите на ситуацию, как дирижёра филармонического оркестра в Германии увольняют как друга Путина», — сказал турецкий лидер на дипломатическом форуме в Анталье, его слова приводит ТАСС.

Он также возмутился случаями «запрета произведений Достоевского».

6 марта Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал «оголтелую кампанию» по дискриминации русской культуры на Западе.

1 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Как отмечал посол России в Лондоне Андрей Келин, в школах и институтах Великобритании действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации россиян, однако они не имеют массового характера.

Также министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.