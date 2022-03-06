Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию» по дискриминации русской культуры на Западе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным критически оценил кампанию по дискриминации русской культуры и её деятелей в некоторых западных странах.

«Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей», — рассказали в Кремле.

1 марта Управление верховного комиссара по правам человека ООН призвало прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Как отмечал посол России в Лондоне Андрей Келин, в школах и институтах Великобритании действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации россиян, однако они не имеют массового характера.

Также министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Посольство России в ФРГ направило ноту в немецкий МИД в связи с дискриминацией граждан страны.

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